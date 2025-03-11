Всего шесть человек выжили в селе Черкасское Поречное Курской области

Всего шесть человек выжили в селе Черкасское Поречное Курской области. Жители населенного пункта рассказали о том, как выживали при постоянных атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспонденту Известий.

Читайте также: ВСУ бросают позиции в Курской области

"Печку затопишь, тепло идет — сразу дрон. Большинство перебили, когда за водой выезжали, собирались по трое-четверо", — рассказал один из жителей.

Они отметили, что у них не было питьевой воды, потому что нет колодцев. Жители деревни растапливали снег и пили дождевую воду.

Еще один мужчина уточнил, что у него погибли родители — 98-летний отец и 95-летняя мать. Оставшиеся жители пытались уехать на машине, но не смогли из-за того, что все пути были перекрыты минами. В итоге они развернулись обратно в интернат Суджи.

Девятого марта стало известно, что в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.

В указанном районе действует группировка войск "Север", продолжается разгром формирований ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска в Судже взяли в окружение до 6 тысяч украинских военных. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже. Группировка ВСУ, находящаяся в Курской области, разделена на несколько частей. В окружении могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.

По данным военкоров, российская армия закрепилась в селе Лебедевка, которое расположено на реке Локня в 4,5 километрах от российско-украинской границы и в 10 километрах к северо-западу от Суджи. Продолжаются бои.