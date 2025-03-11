На Ямале "Газпром нефть" завершила испытания российского полимера для увеличения нефтеотдачи

Компания успешно провела испытания жидкости на основе российского полиакриламида во время гидравлического разрыва пласта. Как сообщили Накануне.RU, компонент стал первой в отрасли высококачественной альтернативой зарубежным материалам.

Гидроразрыв пласта в нефтяной отрасли является основным методом повышения нефтеотдачи и добычи сложных запасов, такой способ используется по всему миру. При этом эффективность метода зависит от жидкости, которую закачивают в скважину вместе с расклинивающим компонентом. Состав не допускает смыкания трещин в процессе гидроразрыва, тем самым обеспечивая приток нефти.

"Мы находимся в постоянном поиске технологических решений и инноваций, которые создают дополнительные источники поддержания и увеличения добычи. Испытания на Ямале доказали готовность к применению полиакриламида с подтверждением технологических и операционных параметров, не уступающих иностранным аналогам", — подчеркнул начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Традиционно для этой операции используют компоненты на основе зерен бобовой культуры, которая растет в Индии и Пакистане. В сравнении с ними новый полиакриламид более эффективен при работе с низкопроницаемыми пластами. Синтетический полимер позволяет повысить охват залежи и приток нефти за счет увеличения длины трещин. В компании уверены, что такой аналог поможет всей отрасли перестать опираться на иностранные материалы.

"Благодаря системной работе с партнерами мы получили востребованную российскую технологию, которая существенно снижает зависимость от зарубежных поставок", — отметил Сергей Доктор.