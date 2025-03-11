11 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Газпром нефти

На Ямале "Газпром нефть" завершила испытания российского полимера для увеличения нефтеотдачи

Компания успешно провела испытания жидкости на основе российского полиакриламида во время гидравлического разрыва пласта. Как сообщили Накануне.RU, компонент стал первой в отрасли высококачественной альтернативой зарубежным материалам.

Гидроразрыв пласта в нефтяной отрасли является основным методом повышения нефтеотдачи и добычи сложных запасов, такой способ используется по всему миру. При этом эффективность метода зависит от жидкости, которую закачивают в скважину вместе с расклинивающим компонентом. Состав не допускает смыкания трещин в процессе гидроразрыва, тем самым обеспечивая приток нефти.

"Мы находимся в постоянном поиске технологических решений и инноваций, которые создают дополнительные источники поддержания и увеличения добычи. Испытания на Ямале доказали готовность к применению полиакриламида с подтверждением технологических и операционных параметров, не уступающих иностранным аналогам", — подчеркнул начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

Традиционно для этой операции используют компоненты на основе зерен бобовой культуры, которая растет в Индии и Пакистане. В сравнении с ними новый полиакриламид более эффективен при работе с низкопроницаемыми пластами. Синтетический полимер позволяет повысить охват залежи и приток нефти за счет увеличения длины трещин. В компании уверены, что такой аналог поможет всей отрасли перестать опираться на иностранные материалы.

"Благодаря системной работе с партнерами мы получили востребованную российскую технологию, которая существенно снижает зависимость от зарубежных поставок", — отметил Сергей Доктор.

Теги: Газпром нефть, нефтеотдача, российский полимер


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