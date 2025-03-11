Дефицит учителей достиг почти 600 тыс.

Нехватка учителей в России достигла почти 600 тыс. человек. Именно таких пределов достиг разрыв между числом учительских ставок и самих учителей.

Как пишет издание "Фонтанка", обратившееся к официальным данным Минпросвещения РФ, сейчас в школах России по штату 1 млн 636 тыс. ставок, но их закрывают лишь 1 млн 047 тыс. учителей. И этот разрыв все время увеличивается, так как учителя просто уходят из школ.

Больше всего не хватает учителей начальных классов - более 100 тыс., учителей русского языка литературы - почти 80 тыс., математики - более 70 тыс. Так, в школах 170 тыс. ставок учителя математики, а самих учителей - всего 97 тыс. Не хватает учителей абсолютно по всем предметам, дефицит составляет не менее 50%. Например, учителей физики всего 30 тыс., а ставок - 47 тыс., по географии - соответственно 30 тыс. и 45 тыс. Такая же нехватка по музыке, рисованию, ОБЖ и всем остальным предметам.

В среднем один российский учитель работает на 1,6 ставки. Однако эта цифра говорит не только о большой перегрузке педагогов, но и о том, что во многих школах учителей по многим предметам просто нет, потому что учитель физически не может работать одновременно в нескольких школах. Проблема нехватки учителей достигла масштабов катастрофы. Предметы часто не ведутся или их постоянно ведут другие учителя.

На прошлой неделе омичка Ольга Фарманова на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети "ВКонтакте" пожаловалась на школу №72, где русский язык и литературу третий месяц ведет физрук.

"Скоро конец четверти, а по предметам не выставлено ни одной оценки. Как аттестовывать учеников? Репетиторы по математике есть. По русскому языку тоже нужно нанимать?" - написала мама.

В мэрии Омска проблему отрицать не стали, но призвали не переживать, так как руководство школы "принимает меры" для поиска учителей.

"В настоящее время уроки русского языка и литературы в школе №72 проводятся путем замещения. Департамент образования направил письма в университеты города для привлечения студентов, которые могли бы временно заменить отсутствующих педагогов в школе", - этот ответ мэрии можно считать типичным для современной школы.

Интересно, что с 2020 года численность учителей старше 65 лет увеличилась с 53 тыс. до 72 тыс., а учителей в возрасте 60-64 лет - с 84 до 100 тыс. Сейчас каждый седьмой учитель в России является пенсионером. А наибольший провал произошел в самом продуктивном возрасте 45-49 лет - со 166 до 130 тыс. За пять лет их стало больше на 34 тыс., или на 27%.

Молодых учителей до 25 лет стало заметно больше, но косвенным свидетельством того, что в школе они долго не задерживаются, является заметное падение количества учителей после 25 лет.

"Представьте себе школу, где в расписании есть уроки, но некому их вести. Именно такая ситуация, судя по цифрам, складывается по всей стране. Штатное расписание школ предусматривает определенное количество учителей на каждый предмет, но реальность безжалостна: многие ставки просто пустуют. Если срочно не принять серьезные меры, российские школы рискуют остаться без учителей, а значит, без будущего для наших детей", - пишут "Новости Воронежа".