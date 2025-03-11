В Каменске-Уральском пассажирский автобус сбил двух пешеходов на тротуаре. Один из них погиб

В Каменске-Уральском водитель пассажирского автобуса потерял управление и наехал на двух пешеходов, идущих по тротуару. В результате, один мужчина 1961 г.р. погиб, а второй 1972 г.р. с тяжелыми травмами доставлен в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница города Каменск-Уральский". Свою проверку организовали УГИБДД по Свердловской области и региональная прокуратура.

По данным ведомств, авария произошла сегодня около 10.00 на улице Добролюбова вблизи дома №3. По предварительным данным, водитель автобуса двигался по маршруту №8, превысил скорость, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на тротуар, где шли пешеходы. В это время в автобусе находились три пассажира, никто из них не пострадал.

В связи с произошедшим движение в районе инцидента временно перекрыто. Сотрудники ДПС оперативно организовали объезд через улицы Парковую, Привокзальную и Мусоргского. Госинспекторы дорожного надзора также выявили недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети. В отношении владельца дороги будут приняты меры надзорного реагирования.

Органы внутренних дел уже приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Прокуратура города даст оценку законности процессуального решения, которое будет принято органами полиции по результатам доследственной проверки.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные условия, и быть предельно внимательными на дороге.