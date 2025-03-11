Боевые действия в Черном море могут прекратиться

США и Украина на переговорах в Саудовской Аравии обсудят соглашение о прекращении военных действий в Черном море. Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Газета.ru.

"По словам человека, знакомого с ситуацией, на переговорах в Джидде будет обсуждаться соглашение о прекращении военных действий между Россией и Украиной в Черном море", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что США будут настаивать на том, чтобы Украина на встрече взяла на себя обязательства по перемирию.

Как сообщает РБК, в Джидде сегодня пройдут переговоры США и Украины. Американскую делегацию представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Со стороны Украины приедут глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Это первые публичные контакты двух стран после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. После нее США приостановили поставки Украине вооружений и развединформацию.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский извинился перед своим американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идёт о реакции на поведение Зеленского в Овальном кабинете.

"Зеленский направил президенту письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете, что является важным шагом", - сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News, пишет Lenta.Ru.

Напомним, 28 февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Сделка по ресурсам сорвалась. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США. Позже Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".