Заслуженным ветеранам торжественно вручили атрибуты Почетных граждан Тюмени

На заседании Тюменской городской Думы в феврале депутатами было принято решение о присвоении званий Почетного гражданина города в преддверии 80-летия Великой Победы. Этим решением впервые в истории Тюмени звание Почетного гражданина города присвоено сразу 23 жителям — участникам Великой Отечественной войны, проживающим сегодня в городе.

И накануне под несмолкаемые овации глава города Максим Афанасьев и председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова лично вручили ветеранам атрибуты главной муниципальной награды – удостоверения, знаки и ленты Почетных граждан города. Тем ветеранам, которые не смогли присутствовать лично, награды будут вручены на дому.

"Тюмень — город трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны Тюмень стала трудовым плацдармом, на фронт эшелонами отправляли необходимую помощь, медикаменты и военную технику. И сегодня, когда наша страна столкнулась с новыми вызовами, сибиряки защищают интересы Отечества и борются с нацизмом в зоне специальной военной операции. Тюменцы, объединившись, формируют необходимую помощь для передовой. Дорогие ветераны, вы воспитали достойное поколение!" — обратился к участникам торжественной цееремонии глава города Максим Афанасьев.

Основатель движения «Бессмертный полк России», Почетный гражданин города Тюмени Геннадий Иванов, обращаясь к собравшимся, отметил, что всем тюменским ветеранам — от 97 до 103 лет. «Молодое поколение должно брать пример с вас в плане долголетия и жизненного пути», — высказал пожелание Геннадий Иванов.

Участник Великой Отечественной войны Андриян Угренинов особо отметил, что после окончания войны ветераны с энтузиазмом включились в работу по восстановлению народного хозяйства страны, воспитывали молодежь и были готовы к новым достижениям и победам. «Государство всегда высоко ценило наш труд, проявляя поддержку и внимание. И сегодня страна сильна, а ветераны крепки духом и смогут сделать еще много добрых дел», — сказал Андриян Угренинов.

Председатель городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что, присваивая звание Почетного гражданина города 23-м ветеранам, мы отдаем дань памяти всем участникам ВОВ: тем, кто погиб на фронте в годы войны, и тем, кто ушел из жизни уже в мирное время в силу возраста или состояния здоровья.

"Ваш подвиг и самоотверженность, уважаемые ветераны, стали основой мира и свободы, которые у нас есть сегодня. В самые трудные времена вы проявили мужество, стойкость и любовь к своей Родине. Вы — наша гордость и честь! Мы будем всегда помнить и чтить ваш подвиг, — сказала Светлана Иванова. — Сегодня мы действительно идём от Победы и — обязательно — к Победе. Мы повергнем неприятеля в очередной раз!"

Стоит отметить, что в честь события на Городской площади открылась выставка, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, удостоенным звания «Почетный гражданин города Тюмени».

Председатель городской Думы высказала уверенность, что эта экспозиция станет еще одним важным связующим звеном между поколениями, помогающим сохранить преемственность и транслировать молодежи уроки героизма и патриотизма.

Полный список ветеранов, получивших звание «Почетный гражданин города Тюмени» - Аветисян Мехак Тигранович; Бушин Николай Дмитриевич; Вербицкая Майя Ивановна; Гаврилов Мефодий Гаврилович; Головко Пётр Григорьевич; Гришанова Валентина Даниловна; Дикарев Александр Ефимович; Жемчугов Александр Степанович; Залялов Саитгали; Иванцов Николай Викторович; Катренко Дмитрий Иванович; Костюрин Михаил Фёдорович; Луняшин Николай Сергеевич; Марина Вера Дмитриевна; Пахомов Николай Андреевич; Попадьин Иван Иванович; Поярков Иван Матвеевич; Сенин Евгений Дмитриевич; Скворцов Михаил Маркелович; Скороходов Георгий Александрович; Соколов Геннадий Алексеевич; Угренинов Андриян Корнилович; Шахтарина Анна Андреевна.