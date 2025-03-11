11 Марта 2025
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Здравоохранение Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур определил главные задачи развития здравоохранения в Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел расширенное заседание итоговой коллегии департамента здравоохранения, в ходе которого поставил задачи по развитию отрасли. Глава региона отметил, что с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина развитие сферы здравоохранения будет реализовываться в рамках двух новых национальных проектов – «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

«Главная задача проекта «Продолжительная и активная жизнь» – это повышение продолжительности жизни людей до 78 лет. Решение этой важнейшей задачи требует совершенствования экстренной медицинской помощи, развития первичного звена здравоохранения, развития кадрового потенциала, акцента на здоровый образ жизни и ряд других инициатив», — сказал губернатор Владимир Мазур.

В рамках нацпроекта «Семья», как подчеркнул губернатор, предстоит уделить особое внимание охране материнства и детства, оснащению современным оборудованием перинатального центра и других профильных учреждений региона.

«И, конечно, нужно активнее сотрудничать с генетической клиникой НИИ генетики Томского НИМЦ. За два года томские генетики провели диагностику более чем 240 тысяч младенцев. Это 99 процентов всех малышей, рожденных в Сибирском федеральном округе и в Якутии, – такова «зона ответственности» наших ученых медиков», — отметил губернатор Владимир Мазур.

Кроме того, специалистам департамента здравоохранения Томской области, главным врачам медицинских учреждений предстоит активизировать работу по развитию пациентоцентричности.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также в ходе расширенной коллегии департамента здравоохранения были подведены итоги развития отрасли в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который по решению президента стартовал в 2019 году и был завершен в 2024-м.

Губернатор напомнил, что крупнейшим объектом этого нацпроекта в Томской области стало строительство хирургического корпуса областного онкологического диспансера.

«Новый онкологический центр по видеосвязи открыл Президент Владимир Владимирович Путин. Объект высоко оценили и министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, и полпред Президента в Сибири Анатолий Анатольевич Серышев, — сказал губернатор Владимир Мазур. — Но главное — его оценили пациенты, которые борются со страшной болезнью и ждали открытия центра. В прошлом году медики выполнили здесь более 4 тысяч высокотехнологичных операций».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще одним значимым объектом в рамках завершенного нацпроекта «Здравоохранение» стала детская поликлиника в Асиновском районе, которая обеспечила юных жителей Причулымья первичной медико-санитарной помощью. В 2024 году также продолжалось переоснащение медицинских учреждений региона, всего в медучреждениях региона появилось 194 единицы нового оборудования на сумму более 376 млн рублей.

«Это современные рентгеновские и УЗИ-аппараты, маммографы, эндоскопические установки и другое оборудование, которое необходимо для применения наиболее актуальных методов диагностики и лечения людей, — сказал Владимир Мазур. — Успешная реализация национального проекта «Здравоохранение» позволила нам значительно улучшить инфраструктуру нашей медицины. За шесть лет в рамках проекта направлено более 10,5 миллиарда рублей на оснащение учреждений новейшим оборудованием, строительство и капитальный ремонт как крупных медицинских центров, так сельских ФАПов и амбулаторий».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще одним пунктом повестки заседания стал вопрос о работе по оказанию медицинской помощи участникам и ветеранам СВО.

«Сегодня в учреждениях здравоохранения нашей области ветераны и участники СВО получают все виды медицинской помощи. Это экстренная, неотложная, плановая амбулаторная, специализированная, стационарная помощь военнослужащим, которые находятся в отпуске или демобилизовались из Вооруженных Сил Российской Федерации, — отметил глава региона. — И, конечно, продолжаем развивать систему психологической помощи и реабилитации наших воинов. Вместе с полпредом Президента Анатолием Серышевым оценили работу протезного предприятия. А совсем недавно вместе с ректором СибГМУ Евгением Сергеевичем Куликовым открыли современную психиатрическую лабораторию, которую возглавил директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ академик Николай Александрович Бохан».

Теги: здравоохранение, владимир мазур, нацпроекты, продолжительность жизни, пациентоцентричность, медицинские учреждения


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