СКР квалифицировал атаку беспилотников на московский регион как теракт

Следственный комитет России начал расследование обстоятельств атаки беспилотников на Москву.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что после массированных атак московского региона, в результате которых есть погибший и пострадавшие, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба.

По данным Mash, до 20 выросло количество пострадавших после массированной атаки беспилотников ВСУ в подмосковных Видном, Раменском и Домодедово. Состояние одного из них расценивается как тяжёлое. Среди раненых - трое детей. Один житель Подмосковья погиб.

Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, отбита самая массированная атака украинских БПЛА на Москву. Ранее Минобороны сообщило об отражении одной из самых массированных атак беспилотников на Россию. Сбиты 337 аппаратов.

Также стало известно о гибели одного человека при одной из самых массовых атак беспилотников, случившихся ночью. Напомним, украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Есть повреждения домов, парализована работа аэропортов.