В СПЧ возмущены раздачей жилья мигрантам из Средней Азии

Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что в разных регионах власти выделяют жилье выходцам из Средней Азии, это стало системным явлением.

По его словам, первичная проверка показывает, что семьи, получающие государственную помощь из российского бюджета, нуждающимися не являются. По внешним признакам, лица, получившие дотации, не разделяют наши традиции и ценности, основания такого решения и выбора со стороны власти невнятны и малоубедительны. Потому что в регионах, где происходят такие акты многонациональной "щедрости" за счет российских налогоплательщиков, есть немало нуждающихся из числа местного населения, но жилье раздается приезжим.

"Уверен, что если проверить другие подобные случаи, которых окажется немало, список совпадений останется неизменным. Значит, это система. Но что/кто за ней стоит? Предательство, коррупция, глупость или все сразу?" - вопрошает Кабанов.

Недавно в Братске мэрия выдала 33 жилищных сертификата. Размер денежного пособия был от 624 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом, по данным паблика "Братчане", из них только семь было выдано выходцам из СНГ с российским гражданством. Местные жители пишут, что почти половина получивших сертификат были приезжими, которые только недавно получили российский паспорт. Братские семьи годами не видят никакой помощи от местных властей, зато для приезжих она находится.

После скандала мэрия удалила новость и фотографии, а в СК РФ по Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту раздачи жилья.