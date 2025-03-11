Экс-чиновник свердловского МинАПК вновь останется в СИЗО по делу о конопле

Бывший глава отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский вновь останется в СИЗО.

Напомним, Крупский обвиняется по статье УК РФ "Незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере". По версии следствия, экс-чиновник свердловского МинАПК занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах, располагавшихся в Белоярском районе.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 21 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Игорю Крупскому до 23 апреля. Его адвокатом была подана апелляционная жалоба в областной суд. Защитник просил изменить меру пресечения на более мягкую.

Однако облсуд не нашел для этого основания и оставил постановление райсуда без изменений. Крупский останется под стражей.

Напомним, в январе он уже пытался покинуть СИЗО, но суд ему отказал.