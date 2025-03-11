Свердловский депутат настаивает на запрете электросамокатов в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге стоит запретить использование электросамокатов в центре, считает депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. На последнем заседании рабочей группы по использованию СИМ в регионе он отметил, что на самокатах стоит разъезжать только в районах, где для этого можно создать подходящую инфраструктуру. В центре же никаких СИМ быть не должно.

В своих словах Свалов ссылается на недавний опрос жителей Екатеринбурга относительно данного вопроса. На Госуслугах более 3 тыс. горожан проголосовали за полный запрет на использование СИМ в городе.

"Администрация Екатеринбурга, на мой взгляд, не заинтересована в решении проблемы электросамокатов в городе. В городе планируют лишь увеличить число зон с ограничениями скорости. При этом нет ответа, как и кем будет контролироваться соблюдение данных ограничений. В прошлом сезоне мы увидели, что ограничение скорости не работает. В некоторых районах Екатеринбурга и городских парках оно существовало лишь де-юре и не приносило должного результата", - написал Свалов в своих соцсетях.

Он напомнил, что практика запрета уже была успешно реализована в Перми, Верхней Пышме, Воронеже, Владикавказе, Тюмени и Владивостоке. Свалов также заявил, что город не должен идти на поводу у кикшеринговых компаний, а искать возможность встроиться в городскую инфраструктуру, не нарушая прав пешеходов должны именно операторы.

Напомним, что за полный запрет средств индивидуальной мобильности проголосовало 31,3% участников опроса. 21,1% поддержали ограничения скоростного режима, а 15,3% высказались за введение большего количества зон запрета использования СИМ. Позднее Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, сообщил, что местные власти не станут запрещать электросамокаты в уральской столице. Источник в мэрии Накануне.RU также подтвердил эту информацию.