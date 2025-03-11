11 Марта 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Захарова связала массированную атаку Украины на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Массированная атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в Telegram-канале.
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По ее словам, уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов.

"Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда её посещает Генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", - сообщила Захарова.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, сообщает Газета.ru.

"11 марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он прибудет в Москву с рабочим визитом", — заявила Захарова на ежегодном брифинге.

Она напомнила, что такие встречи в последнее время "сводились к кратким беседам на полях министерских мероприятий".

Захарова отметила, что на встрече будут обсуждать текущее положение дел в международной организации, которая находится в глубоком кризисе.

Прошедшей ночью украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Есть погибший и разрушения. Парализована работа аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбито 69 беспилотников, летевших на Москву.

Теги: захарова, атака, обсе, украина


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