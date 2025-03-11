В Екатеринбурге мужчина набросился на детей, кинувших в него снежком

В Екатеринбурге мужчина набросился на детей, которые кинули в него снежок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел на днях в Академическом районе уральской столицы. По имеющимся данным, дети вызвали агрессию мужчины тем, что бросили в него снегом. В ответ тот применил к детям физическое насилие, после чего покинул место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших проведут соответствующие экспертизы.

Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, по его поручению руководителем СК России по Свердловской области Богданом Францишко будет представлен доклад о ходе расследования данного дела и уже установленных обстоятельствах.