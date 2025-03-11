В Перми вынужденно приземлились самолеты из Читы, Омска и Красноярска, летевшие в Москву

В Перми вынужденно приземлились самолеты из Читы, Омска и Красноярска, летевшие в Москву, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент задерживается три самолета, которые должны были вылететь в Москву в 08.30, 09.30, 10.00 по местному времени.

Напомним, сегодня в 4.00 началась массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трёх раненых в Ленинском городском округе (Видное) и Домодедово (Ям). Предположительно, погибшим оказался охранник предприятия "Мираторг" в Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбито 69 беспилотников.



