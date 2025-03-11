Один человек получил ранения в результате атаки беспилотников ВСУ в Липецкой области

Один человек пострадал в результате массированной атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липецкой области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

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Также осколками были задеты 4 автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось.

Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывают необходимую помощь, вертолётом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу.

"Ещё раз напоминаю, что нельзя снимать пролёты БПЛА, а тем более стоять на открытой местности во время пролёта. Берегите себя и своих близких", - написал Артамонов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб во время атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина скончался от полученных травм до приезда "скорой помощи". Пятеро жителей Шебекино получили ранения, двое из них в больнице, один человек в тяжелом состоянии.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами сбили 337 аппаратов. Как отмечает Министерство обороны, это одна из самых массированных атак за все время.