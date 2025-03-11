Один человек погиб при крупнейшей атаке БПЛА на Московский регион

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Есть погибший и разрушения. Парализована работа аэропортов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сбито 69 беспилотников, летевших на Москву.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сегодня в 4.00 началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трёх раненых в Ленинском городском округе (Видное) и Домодедово (Ям). Предположительно, погибшим оказался охранник предприятия "Мираторг" в Домодедово.

Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте.

Атака БПЛА на Московский регион стала одной из крупнейших. Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Глава Домодедово Евгения Хрусталёва уточнила, что нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область. Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Домодедово. В Росавиации сообщили, что временно закрыты также Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады. Движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом. В связи с этим в пути задерживаются поезда в сторону Москвы и области.



