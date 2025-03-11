ВЦИОМ: Россияне поддерживают присоединение Крыма

86% граждан России положительно оценивают присоединение Крыма, а 73% уверены, что его вхождение в состав РФ скорее принесло больше пользы, чем вреда.

Исследование к 11-й годовщине событий 2014 года провел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Список чувств, которые, прежде всего вызывает у граждан присоединение Крыма, остается стабильным: в лидерах гордость (56%) и восхищение (14%). Еще 20% участников исследования, как и в 2024 году, признались, что не испытывают по этому поводу никаких чувств (максимальной доля равнодушных была в 2021 году — 27%). Отвечая на вопрос, изменилась ли после 2014 года жизнь самих крымчан, 63% респондентов решили, что изменилась значительно.

64% тех, кто заметил изменения, уверены в их позитивном характере, перемены "в чем-то к лучшему, в чем-то к худшему" обнаружили 29%, и только 3% сочли, что изменения были "больше к худшему".

По словам социологов, данные оценки носят весьма устойчивый характер и на них не влияют даже экономические и другие проблемы последних трех лет, сообщает "Коммерсант".