Трамп не планирует отправлять военную помощь Киеву до отставки Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп не собирается возобновлять военную помощь Киеву до отставки президента Украины Владимира Зеленского.

По данным Bild, глава Белого дома видит в нем не партнера, а "препятствие". Это стало очевидно после скандала в Овальном кабинете. "За закрытыми дверями" обсуждается, что Трамп хочет принудить Зеленского уйти в отставку с помощью политического давления. У него уже есть кандидат на место президента Украины.

Ранее сообщалось, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры в Киеве с ведущими политическими оппонентами Зеленского. Американская делегация уже встречалась с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и соратниками бывшего президента страны Петра Порошенко*.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов