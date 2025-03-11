Путин назначил: Игорь Чайка стал замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин назначил младшего сына экс-генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем руководителя Россотрудничества.

Указ об этом появился на портале правовых актов.

"Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — следует из документа.

Юрий Чайка с 1999 года занимал пост министра юстиции, а с июня 2006 года был главой Генпрокуратуры.

Главой Россотрудничества с 2020 года является Евгений Примаков.