В Чечне призвали пересмотреть блокировку Telegram в республике

Блокировка Telegram в Чечне необоснованна и нерациональна.

Как заявил в Telegram министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, ситуация и "информационные риски" в Чечне такие же, как и в других субъектах России. По его словам, местные жители имеют право на получение и распространение информации, как и другие россияне.

Дудаев предложил разработать стратегию борьбы с провокаторами на самой платформе вместо ее блокировки. Министр, сославшись на официальную статистику, указал, что республика является одним из самых безопасных регионов РФ.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне. По его словам, такое решение приняли на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.