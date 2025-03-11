ВСУ атаковали торговый центр в Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали торговый центр "Добрыня" в слободе Белой в Курской области.

В результате трое мирных жителей погибли, еще девять получили травмы — среди них четверо подростков от 13 до 14 лет.

Как заявил глава региона Александр Хинштейн, всех раненых экстренно госпитализировали. В ближайшее время силами санавиации их доставят в областную клиническую больницу.

Губернатор отметил, что правительство области окажет всю необходимую поддержку и помощь.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. рублей всем жителям Курской области, потерявшим имущество, вне зависимости от их заработка в данный момент.