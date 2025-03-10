Зеленский извинился перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед своим американским коллегой Дональдом Трампом. Речь идёт о реакции на поведение Зеленского в Овальном кабинете.

"Зеленский направил президенту письмо с извинениями за инцидент, произошедший в Овальном кабинете, что является важным шагом", - сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News, пишет Lenta.Ru.

Напомним, 28 февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Сделка по ресурсам сорвалась. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США. Позже Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".