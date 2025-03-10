Путин ввёл выплаты ополченцам Донбасса, ставшим инвалидами

В России введены выплаты для ополченцев Донбасса, которые во время участия в боевых действиях стали инвалидами. Решение принял Владимир Путин.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, инвалиды первой группы получат 6 млн 54 тыс. 415 руб., второй – 5 млн 236 тыс. 250 руб., третьей – 4 млн 418 тыс. 86 руб.

Ранее уральского полпреда Артёма Жогу спросили, будут ли какие-то меры поддержки для тех, кто входил в ополчение первой волны, в 2014 г. начавшее защищать Донбасс. Полпред отметил, что есть трудности с этим на законодательном уровне. Многих уже нет в живых, есть трудности с документами, подтверждающими участие.

"Работа идёт", - сказал Жога.