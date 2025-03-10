Умер первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области

Умер заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Он умер после продолжительной болезни.

Его профессиональный путь начался в 1985 году после окончания Кемеровского государственного медицинского института. Он прошёл путь от врача-интерна до первого заместителя министра здравоохранения Свердловской области. Его профессиональная деятельность включала работу врачом-анестезиологом-реаниматологом, заведующим лабораторией гипотермии и искусственного кровообращения в Кемерово, а затем в Свердловской областной клинической больнице №1, где он также занимал должность заместителя главного врача по хирургии. С 2008 г. занимал пост заместителя министра здравоохранения Свердловской области, сообщает министерство.