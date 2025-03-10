Указом Президента председателем Комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий–участников СВО и членов их семей назначен Игорь Бабушкин

Помощник Президента, Секретарь Государственного совета РФ Алексей Дюмин и председатель вновь созданной комиссии Госсовета Игорь Бабушкин уже провели первые консультации по вопросам создания и функционирования комиссии.

В настоящее время государственная система поддержки ветеранов СВО включает целый комплекс мер медицинской реабилитации, психологической, юридической и социальной поддержки, включая помощь в трудоустройстве.

На федеральном уровне принято и реализуется более 60 основополагающих нормативно-правовых актов – законов, указов и распоряжений Президента, постановлений Правительства, регулирующих эти вопросы.

Тем не менее, в данной сфере остаются нерешённые проблемы. Одна из них – отсутствие единого стандарта по объёму и порядку предоставления мер социальной поддержки в разных регионах, что вызывает у участников СВО совершенно обоснованные вопросы. Вновь созданная комиссия Госсовета призвана найти ответы на эти и другие вызовы, создать условия для наиболее полного удовлетворения запросов ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции.

Игорь Бабушкин рассказал о задачах, которые будет решать комиссия Госсовета: «Безусловно, сейчас нет задачи важнее победы. И нужно, чтобы те, кто сегодня на передовой, знали, что после возвращения им будут созданы все условия для полноценной медицинской и психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации в мирной жизни. Такую задачу ставит перед нами Президент и Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Это огромная ответственность. И мы с коллегами сделаем всё, чтобы оправдать доверие Президента».