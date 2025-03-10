Президент США ждет хороших результатов от переговоров с Украиной

По итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии будут "хорошие результаты". Об этом журналистам сказал новый президент США Дональд Трамп на борту своего самолета, пишет Газета.ru .

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Как пишет The Economist, Владимир Зеленский должен подписать соглашение о доступе США к полезным ископаемым Украины. При этом, Киев должен показать, что точно согласен с этим решением. Как сказал лидер США, в случае срыва переговоров второго шанса у Украины уже не будет.

"Что предстоит сделать, так это заключить сделку и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", — заявил Трамп.

Сегодня сообщалоссь, что переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Словакии. Об этом сказал в интервью ТАСС депутат Европарламента Любош Блага.

"Разумеется, мы были бы рады", - сказал он.

В то же время он отметил, что Словакия - слишком маленькая страна "для многих глобальных процессов".

Блага отметил, что такие случаи были и привел в пример Норвегию. Он сказал, что его страна готова предоставить все необходимое.