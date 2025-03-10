ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ, укрывшихся в здании после бегства из Суджи

Большое количество украинских боевиков пытались укрыться в здании во время бегства из Суджи Курской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России нанесли удар беспилотником по этому зданию.

"Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв", - заявили в МО.

В министерстве добавили, что ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Так, подразделениями группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Напомним, ранее стало известно, что маневр ВС РФ с проходом по газовой трубе оказался успешным и позволил занять позиции. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже.