Жителям Ленинского района Екатеринбурга предлагают выбрать площадки для выгула собак

Жителям Екатеринбург предложили выбрать площадки в Ленинском районе, где можно будет оборудовать место для выгула собак. Опрос продлится до 19 марта включительно, сообщает пресс-служба мэрии.

В качестве вариантов горожанам предлагают Юго-Западный, Центральный, Автовокзал или Совхозный. В выбранном микрорайоне в дальнейшем построят площадку, где можно будет не только выгуливать своего питомца, но и заниматься его тренировкой. Для голосования достаточно зайти на сайт Госуслуг.

Напомним, что всего в Екатеринбурге оборудовано 26 площадок для выгула собак. Помимо них пространства для четвероногих есть в восьми зеленых зонах города: парках имени XXII Партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.