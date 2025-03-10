Переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Словакии

Переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Словакии. Об этом сказал в интервью ТАСС депутат Европарламента Любош Блага.

"Разумеется, мы были бы рады", - сказал он.

В то же время он отметил, что Словакия - слишком маленькая страна "для многих глобальных процессов".

Блага отметил, что такие случаи были и привел в пример Норвегию. Он сказал, что его страна готова предоставить все необходимое.

"Мы могли бы принять у себя переговоры на более низком уровне. Это было бы, на мой взгляд, реалистично, рационально и вполне возможно. Я помню слова [президента России Владимира] Путина о том, что Словакия в этом смысле могла бы сыграть очень полезную роль", - отметил он.

Он сказал, что Россия - "это друг, это партнер, и с ней необходимо сотрудничать".

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что переговоры России и США на этой неделе не планируются.

Также ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд переговоров двух стран в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.