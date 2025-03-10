На Урале подростку пришлось делать операцию после падения с карусели во дворе

На Среднем Урале ребенок получил травму на детской площадке во дворе дома. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, днем 7 марта 10-летний мальчик катался на карусели во дворе дома №68 по улице Мира в Карпинске. В какой-то момент подросток выпал из карусели и упал на землю. Почувствовав сильную боль в ноге и невозможность самостоятельно подняться, мальчик по телефону сообщил о произошедшем родителям.

В больнице ему поставили диагноз "вывих правого тазобедренного сустава" и сделали операцию. Сейчас ребенок находится в медучреждении под наблюдением врачей. По словам самого подростка, он выпал из карусели в связи с тем, что его сильно раскачал другой мальчик.

Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть полученных телесных повреждений.