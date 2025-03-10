В Соликамске двое пожарных погибли во время тушения пожара

В Пермском крае в Соликамске во время тушения пожара погибли двое сотрудников МЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

По информации ведомства, в городе загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на ул. Толстого. Участие в тушении приняли 43 специалиста и 19 единиц техники, от МЧС - 29 человек личного состава и 11 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в 14.16. Площадь пожара составила 170 кв. метров, происходило горение крыши по всей площади одноэтажного жилого дома.

Сообщалось, что в здании могут находиться люди. Сотрудники МЧС России вели поиски жителей. Во время работ по ликвидации пожара произошло обрушение кровли. Огнеборцы МЧС России оказались под завалами. О других жертвах не сообщается.

В 16.56 МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения.

По факту пожара прокуратура Пермского края проводит проверку. Ведомство контролирует установление обстоятельств, причин и условий пожара в жилом доме. Соликамский городской прокурор Антон Павлович на месте происшествия координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле прокуратуры.

Обстоятельства гибели сотрудников МЧС устанавливают также следователи. Проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы с целью установления причин пожара и гибели людей, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.