Суд оставил под арестом екатеринбуржца, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девушки

Свердловский областной суд оставил в СИЗО Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки в Екатеринбурге.

Напомним, что 17 февраля Октябрьский суд Екатеринбурга избрал местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля включительно. Однако адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил избрать более мягкую меру пресечения.

Рассмотрение прошло в закрытом судебном заседании. Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения судебного акта.

Инцидент произошел 14 февраля. В СКР сообщили, что мужчина попросил подростка выйти из машины, пока та ждала отца. После он взял ее под руку и увел в неизвестном направлении. Ночью мужчина привел девочку к себе домой, однако супруга не пустила несовершеннолетнюю на порог. Оставшись одна, школьница не знала, что делать и только утром зашла в одну из ближайших аптек, попросив о помощи. Оттуда и была вызвана полиция, которая еще с вечера искала подростка.

Более подробно об этой истории мы рассказывали ранее.