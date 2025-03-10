10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

"Здесь царит настоящий дух хоккея": в Екатеринбурге все готово к открытию "УГМК-Арены"

В Екатеринбурге все готово к открытию "УГМК-Арены", где свои домашние матчи будет проводить ХК "Автомобилист". За несколько часов до официального открытия на объекте устроили пресс-тур для журналистов и провели экскурсию по новейшей арене.

СМИ показали ресторан "Арена", откуда можно наблюдать за матчем через панорамные окна.

Ресторан на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Ресторан на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Помещение для VIP-гостей на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"УГМК Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Подарочная атрибутика ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

"Здесь 144 места, столики от четырех и более человек. Здесь подают холодные и горячие закуски, а также горячие и холодные безалкогольные напитки. Также у гостей ресторана есть свои отдельные места – они могут смотреть на мероприятие непосредственно с трибун", - рассказала начальник отдела организации мероприятий Елена Васильева.

Детский клуб на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Вход команд на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Танцовщицы на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Фирменный магазин ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Детская комната на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил заместитель директора "УГМК-Арены" Тарас Табаков, это совершенно уникальный объект.

Тарас Табаков(2025)|Фото: Накануне.RU

Спортзал на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Спортзал на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Запасная форма в раздевалке ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы стоим на стилобате, под которым 2 тысячи 400 свай. Длина сваи достигала 30 метров. Это поле, на котором уложено 90 тысяч "кубов" бетона. Вся конструкция бетонно-каркасная металлическая. Каркас произведен на нашем Нижнетагильском металлургическом заводе. Все перегородки – на Ревдинском заводе. Проект сложный, его начало было в конце 2019 года. Мы пережили пандемию 2020 года, где стройки практически останавливали. Затем мы вплотную подошли к необходимости импортозамещения. Как видите, мы с этим справились. Здание готово принимать гостей и проводить международные мероприятия высочайшего уровня более чем по 11 видам спорта. Это как и те, что связаны со льдом, так и баскетбол, волейбол, мини-футбол", - рассказал Табаков.

(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Тренажерный зал на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Раздевалка ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Раздевалка ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Раздевалка ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, предусмотрен паркинг на 420 машин. Также СМИ провели в святая святых – раздевалку команды. Как выразился директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков, "здесь царит настоящий дух хоккея". Он также признался, что новая арена по сравнению с КРК "Уралец" лучше во всем.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Запасная форма в раздевалке ХК "Автомобилист" на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили в пресс-службе "УГМК-Арены", это самое большое крытое спортивное сооружение Свердловской области. Площадка станет домом для хоккейного клуба "Автомобилист" и женского баскетбольного клуба "УГМК", а также будет использоваться для проведения культурно-массовых мероприятий и концертов.

Вместимость "УГМК-Арены" при проведении хоккейных матчей превышает 12 тысяч 500 человек, а во время проведения концертных программ – 15 тысяч гостей.

Напомним, что в матче открытия сегодня вечером сыграют "Автомобилист" и московский ЦСКА.

Теги: УГМК-Арена, открытие, хоккей, Екатеринбург


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