"Здесь царит настоящий дух хоккея": в Екатеринбурге все готово к открытию "УГМК-Арены"

В Екатеринбурге все готово к открытию "УГМК-Арены", где свои домашние матчи будет проводить ХК "Автомобилист". За несколько часов до официального открытия на объекте устроили пресс-тур для журналистов и провели экскурсию по новейшей арене.

СМИ показали ресторан "Арена", откуда можно наблюдать за матчем через панорамные окна.

"Здесь 144 места, столики от четырех и более человек. Здесь подают холодные и горячие закуски, а также горячие и холодные безалкогольные напитки. Также у гостей ресторана есть свои отдельные места – они могут смотреть на мероприятие непосредственно с трибун", - рассказала начальник отдела организации мероприятий Елена Васильева.

Как сообщил заместитель директора "УГМК-Арены" Тарас Табаков, это совершенно уникальный объект.

"Мы стоим на стилобате, под которым 2 тысячи 400 свай. Длина сваи достигала 30 метров. Это поле, на котором уложено 90 тысяч "кубов" бетона. Вся конструкция бетонно-каркасная металлическая. Каркас произведен на нашем Нижнетагильском металлургическом заводе. Все перегородки – на Ревдинском заводе. Проект сложный, его начало было в конце 2019 года. Мы пережили пандемию 2020 года, где стройки практически останавливали. Затем мы вплотную подошли к необходимости импортозамещения. Как видите, мы с этим справились. Здание готово принимать гостей и проводить международные мероприятия высочайшего уровня более чем по 11 видам спорта. Это как и те, что связаны со льдом, так и баскетбол, волейбол, мини-футбол", - рассказал Табаков.

Кроме этого, предусмотрен паркинг на 420 машин. Также СМИ провели в святая святых – раздевалку команды. Как выразился директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков, "здесь царит настоящий дух хоккея". Он также признался, что новая арена по сравнению с КРК "Уралец" лучше во всем.

Как сообщили в пресс-службе "УГМК-Арены", это самое большое крытое спортивное сооружение Свердловской области. Площадка станет домом для хоккейного клуба "Автомобилист" и женского баскетбольного клуба "УГМК", а также будет использоваться для проведения культурно-массовых мероприятий и концертов.

Вместимость "УГМК-Арены" при проведении хоккейных матчей превышает 12 тысяч 500 человек, а во время проведения концертных программ – 15 тысяч гостей.

Напомним, что в матче открытия сегодня вечером сыграют "Автомобилист" и московский ЦСКА.