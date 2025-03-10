10 Марта 2025
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Фото: kremlin.ru

Махонин представил Путину итоги работы за пять лет и планы по развитию Пермского края

Президент России Владимир Путин в Москве провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Махонин представил Путину итоги работы за пять лет и планы по развитию региона. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе с акцентом на сферы образования, здравоохранения, жилищного строительства и промышленного производства. Особое внимание — семьям наших участников и ветеранов СВО.

"Помогаем 13,5 тысячам семей земляков, которые защищают Родину на спецоперации. Среди мер поддержки — единовременные выплаты при рождении ребенка в семьях участников СВО. Выполняем поручение Владимира Владимировича, реализуем региональную программу "Герои Прикамья". А с помощью программы "СВОе дело" бойцы и их семьи учатся воплощать свои бизнес-идеи. Активно помогают приближать победу наши предприятия. Благодаря федеральной и региональной поддержке они реализуют инвестпроекты, расширяют производства, производят уникальное оборудование. Это дает рост нашего ВРП. Валовой региональный продукт края в 2020 году составлял 1,4 трлн рублей. Прогноз по ВРП за прошлый год — 2,6 трлн рублей", - прокомментировал встречу глава Прикамья в своем канале.

Также Махонин сообщил, что у региона есть ресурсы, чтобы строить и обновлять социальные объекты и успешно реализовывать национальные проекты — наш регион выполнил все нацпроекты на 99,9%.

Губернатор сообщил об исполнении поручения президента по увеличению продолжительности жизни. Для этого развивается сфера здравоохранения. За пять лет было построено и открыто 23 крупных объекта здравоохранения. До 2030 года будут обновлены все стационары Прикамья.

Рекордные темпы строительства показали в сфере образования. За пять лет было построено 63 школы и детских сада, столько же планируется построить до 2030 года.

Пермский край находится на третьем месте в России по темпам расселения аварийного жилья. Дополнительно реализуем региональную программу и строим для расселения многоквартирные дома в муниципалитетах. За пять лет улучшили условия жизни более 80 тысяч человек, среди них участники жилищной программы "Молодая семья" и дети-сироты.

Благодаря федеральной поддержке в Пермском крае обновляют дороги и мосты. Сделали прорыв в обновлении общественного транспорта в Перми и муниципалитетах. Почти полностью заменили старые трамваи, обновили 1292 автобуса — стали лидерами в стране по качеству общественного транспорта.

Теги: Махонин, Путин, Пермский край


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