СМИ: Советники Трампа прорабатывают схемы ослабления антироссийских санкций

Советники президента США Дональда Трампа прорабатывают возможные варианты смягчения санкций против России, включая ограничения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, обсуждения гарантий безопасности США для Украины пока приостановлены.

3 марта сообщалось, что администрация Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией. По данным Reuters, Белый дом рассматривает возможность частичного снятия санкций для налаживания отношений с Москвой и поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, торговых пошлин и других ограничительных мер против России, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию.