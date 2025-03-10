Песков: Никаких переговоров России и США на этой неделе не будет

Переговоры России и США на этой неделе не планируются. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить информацию источников телекомпании CNN, пишет ТАСС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

"Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она ТАСС.

Телеканал CNN сообщал, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе.