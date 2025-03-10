Губернатор Филимонов: "Мерзкие слухи про меня и наркотики – грязные фейки"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высказался о "мерзких слухах" про якобы употребление им наркотиков. Политик назвал эту информацию "грязными фейками".

"Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про "наркоту", которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому, что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Он поблагодарил своего отца, который вступился за него, и уточнил, что "не хотел, чтобы он вступал в бой".

"Но это его решение. Мы иначе не можем и не будем. Однако наши "оппоненты" не способны биться лицом к лицу", - пишет Филимонов.