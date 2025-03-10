В Екатеринбурге не станут запрещать кататься на электросамокатах

Власти Екатеринбурга не станут запрещать ездить по улицам города на электросамокате или отказываться от кикшеринговых СИМ. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Екатеринбург не пойдет по примеру Перми, где полностью запретили движение. В нашем городе за 2024-й год приобретен опыт эффективного общения с представителями прокатного бизнеса. В процессе, напомним, решались вопросы по идентификации хамов-арендаторов (увеличен формат номерных знаков) и нарушителей ПДД. Более того, есть примеры, когда и силовики отрабатывали инциденты, доводя их до суда", - говорится в сообщении канала.

Источник в мэрии подтвердил данные канала Накануне.RU, однако официально позицию по этому поводу в горадминистрации еще не комментировали.

Изначально речь о запрете пошла после публикации результатов опроса горожан на Госуслугах. Тогда большинство проголосовавших (31,3%) выступили за полный запрет средств индивидуальной мобильности. 21,1% поддержали ограничения скоростного режима. А 15,3% высказались за введение большего количества зон запрета использования СИМ. В публикации канала же указывают, что стоит обратить внимание на 69% респондентов, желающих оставить на улицах электросамокаты, но при этом навести порядок в их работе.