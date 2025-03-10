Захарова: Переговоры РФ и США на этой неделе не планируются

Новый раунд переговоров России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", - сказала она ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии на этой неделе.

До этого президент США Дональд Трамп выразил надежду, что "на этой неделе могут произойти очень важные события".