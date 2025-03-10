10 Марта 2025
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени продолжается строительство развязки на Московском тракте

В Тюмени продолжается строительство развязки на Московском тракте, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Предстоит построить восемь съездов. Общая протяженность объекта - почти семь километров. Подрядчик также построит путепровод с выходом на ул. Джанбровского, возведет два надземных пешеходных перехода у ул. Академический проезд и ул. Уездной в сторону ЖК "Колумб".

"В данный момент выполнены четыре опоры путепровода из шести необходимых. Ведем отсыпку первого и третьего съездов. На объекте большое количество инженерных сетей, которые необходимо перенести. Это трудоемкий процесс, но в целом укладываемся в сроки. Возможно даже завершим строительство немного раньше", - отметил заместитель директора по производству компании-подрядчика "Мостострой-11" Сергей Лавриненко.

На объект уже завезено порядка 20 тысяч куб.м. песка из местных карьеров. Ежедневно трудятся 120 человек в две смены.

"Развязка на Московском тракте поможет разгрузить транспортные потоки. Быстрее и проще смогут добираться домой жители деревень Дударева, Дербыши, поселка Московский", - добавил начальник отдела по строительству и реконструкции автомобильных дорог ГКУ ТО "УАД" Леонид Паутов.

Направления съездов: при выезде из города: с автомобильной дороги "Екатеринбург - Тюмень" на ул. Сергея Джанбровского и ул. Уездная, в направлении от п. Московский в сторону города с автомобильной дороги "Екатеринбург - Тюмень" в д. Дударева и на ул. Сергея Джанбровского, с ул. Уездной, ул. Сергея Джанбровского и из д.Дударева на автомобильную дорогу "Екатеринбург - Тюмень" в сторону Тюмени, с ул. Сергея Джанбровского на автомобильную дорогу "Екатеринбург - Тюмень" в сторону Екатеринбурга.

По данным ГУС Тюменской области, завершение строительства развязки на Московском тракте запланировано на вторую половину 2026 года.

Теги: развязка, строительство, Московский тракт


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