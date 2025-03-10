Россияне пытаются брать кредиты после установки самозапрета

Россияне, которые ввели самозапрет на получение кредитов через портал "Госуслуги", пытаются оформить займы. Такие случаи фиксируют банки и микрофинансовые организации, пишут "Ведомости".

Отмечается, что ежедневно происходит около 200 подобных попыток.

Такая тенденция объясняется либо недостаточной осведомленностью людей о принципах работы самозапрета, либо их попытками проверить, действительно ли работает установленный ими самозапрет.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на портале госуслуг с 1 марта. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты.

Мера должна защитить граждан от мошенничества с использованием персональных данных — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии, когда мошенники вынуждают взять онлайн-займ.