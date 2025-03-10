В Югре "Дух огня" объединил 45 государств, укрепив международные связи

В Югре 5-9 марта состоялся XXIII кинофестиваль "Дух огня". На это мероприятие в Ханты-Мансийск прилетали Эмир Кустурица, Милош Бикович, Леонид Каневский, Ирина Розанова, Леонид Якубович и другие артисты. В программу включили мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.

Всего на участие были поданы 563 заявки из 45 государств. Фестиваль стал площадкой не только для показов картин, но и для деловых и образовательных программ, где кинематографисты, представители бизнеса и власти обсудили ключевые вопросы развития кино. В международный конкурс вошли семь кинолент, представляющие Малайзию, Китай, США, Республику Корея, Японию, Таиланд, Канаду, Казахстан, Колумбию, Иран, Индию, Сингапур, Великобританию и Россию. Во время пресс-конференции, посвящённой проведению фестиваля, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что Югра – энергетическое сердце страны, где добывается 40% российской и 5% мировой нефти, но фестиваль “Дух огня” стал его неотъемлемой частью.

"С каждым годом он укрепляет связь с регионом, превращаясь в важную площадку для развития кинематографа и международного культурного сотрудничества. Многие дебютные работы, впервые представленные здесь, получили мировое признание. Мы понимаем, что поддерживать этот фестиваль, развивать и создавать его историю дальше - наша прямая задача", - сказал Руслан Кухарук.

Церемония открытия прошла 6 марта в концертно-театральном центре "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске. Ведущими стали телеведущая Дарья Златопольская и актер театра и кино Милош Бикович. Центральной темой церемонии открытия стала "Музыка в кино". Ведущие напомнили, что фестиваль, основанный великим кинорежиссером Сергеем Соловьевым, стал отправной точкой в большое кино для многих известных кинематографистов, представивших свои первые работы в Ханты-Мансийске. Губернатор Югры Руслан Кухарук напомнил, что 2025-ый – особенный год для фестиваля.

"Рекордное количество заявок подтверждает, что он развивается и остаётся востребованным в творческом сообществе. Сегодня фестиваль несёт миссию не только сохранения искусства - он дает дорогу в творческую жизнь, объединяет народы и людей", - сказал Руслан Кухарук.





В первый день фестиваля губернатор поучаствовал в пленарной сессии "Отражая ценности: новые визуальные коды национального кинематографа". Темой дискуссии стали вызовы, которые стоят перед современным кинематографом, форматы и жанры, которые хочет видеть зритель, интерес глобальных кинорынков к локальному контенту, потенциал совместного производства в международном формате, влияние технологических трендов и другие вопросы, которые будут определять развитие киноотрасли в ближайшие десятилетия. Говорили также о том, как кино может стать мостом между народами, сохраняя традиции и открывая новые горизонты. Губернатор Руслан Кухарук уверен, что Югра с её уникальной культурой и промышленным потенциалом готова быть площадкой для создания фильмов о нашей истории, ценностях и героях.

"Спасибо всем, кто делает фестиваль возможным. Особая благодарность партнёрам мероприятия - компании "Газпром нефть" и Фонду "Росконгресс". Как правильно отметил президент фестиваля Эмир Кустурица на пленарной сессии, если фильм изменит ваше мнение и ваше сердце, это и есть успех. Пусть "Дух огня" продолжает гореть в сердцах зрителей и создателей кино, а Югра остается местом, где рождаются новые идеи и крепнут международные связи", - сказал Руслан Кухарук.

Президент "Духа огня" Эмир Кустурица отметил, что русская кинематография или мексиканская, сербская, они успешны, потому что говорят о людской судьбе, о том, как люди правдиво живут.

"Этот фестиваль – хорошее место, где можно доказать, что хорошие фильмы, авторские фильмы, они могут обойтись без коммерческого успеха, настоящий успех нельзя запланировать", - говорит Эмир Кустурица.

Заместитель директора Фонда Росконгресс Елена Маринина сообщила, что фестиваль стал настоящим культурным мостом, открывающим дорогу кинематографистам России на рынки БРИКС.

"Наша деловая программа на фестивале даёт возможность российским кинематографистам найти партнёров для копродукции, наладить "креативный экспорт", предложить сценарии и сюжеты, объединяющие зрителей стран мира на основе созвучности культур, общности ценностей. В поддержку этой ценностной платформы Фонд Росконгресс реализует проект "Душа России"", - сказала Маринина.

Ещё одним важным мероприятием "Духа огня" стала сессия "Кино и недра. В поисках героя нового времени". Участие в дискуссии принял губернатор Руслан Кухарук. Обращаясь к коллегам, он подчеркнул, что индустрия должна объединиться с тем вызовом, который существует – потребностью в квалифицированных кадрах.

"Не двигаться навстречу тому запросу, который сегодня есть у нефтяной отрасли, не создать условия для того, чтобы молодые люди принимали для себя решение пойти в нефтяную отрасль, я думаю, будет неправильно с нашей стороны", - отметил глава региона.

Также во время фестиваля школьники из Югры и Макеевки вошли в состав жюри программы для детей и юношества "Твоё кино". Ребята увидели много качественных картин и получили незабываемые эмоции. В этом году в программе представлены шесть фильмов из Аргентины, Болгарии, Кении, Китая, Колумбии, а также совместного производства Перу и Чили. Жанры – от спортивных и социальных драм до приключенческих и анимационных фэнтези.

Завершился "Дух огня" церемонией закрытия. На ней объявили победителей международного конкурса. "Золотую тайгу" за лучший дебютный фильм получила картина "Убить монгольскую лошадь", режиссёр Сяосюань Цзян (Малайзия – Китай/Гонконг – США – республика Корея – Япония – Таиланд). Приз "Серебряная тайга" достался фильму "Семя пустыни" (Себастьян Парра, Колумбия). "Бронзовая тайга" ушла "Тегерану, каким вы его ещё не видели" (Али Бехрад, Иран – Великобритания). Вручены и другие награды. Например, приз президента "Духа огня" Эмира Кустурицы "Золотая тайга" получило полотно "Наступит лето" (Кирилл Султанов). Гости фестиваля познакомились с жизнью и культурой Югры, наладили творческие контакты и пообещали обязательно вернуться.

"Поздравляю победителей конкурсных программ! Сегодня вы - триумфаторы, пусть югорская земля станет для вас точкой отсчета на пути к новым свершениям. Верю, что наследие "Духа огня" будет звучать во многих российских и иностранных проектах", - отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Дух огня" – ведущий фестиваль дебютного кино в России и за рубежом и одна из главных площадок для молодых режиссеров. Его инициатором в 2002 г. стал народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьёв, который оставался бессменным президентом почти 20 лет. С 2023 г. новым президентом фестиваля является известный мировой кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль с момента своего основания проходит при неизменной поддержке правительства Югры. Уже 19 лет "Дух огня" поддерживает "Газпром нефть". Компания выступает соорганизатором культурно-образовательной программы фестиваля и награждает лучший российский фильм в номинации "За сохранение культурных традиций". Коммуникационный партнер фестиваля – Фонд Росконгресс.