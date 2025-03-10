80 000 посетителей: организаторы катка на Площади 1905 года подвели итоги сезона

Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге завершил свою работу, сообщил в социальных сетях глава города Алексей Орлов. По его словам, всего за сезон новую точку притяжения посетило около 80 тыс. человек, что свидетельствует о верном решении перенести ледовый городок в Исторический сквер, освободив место на площади для гигантского катка.

"На наших глазах зародилась ещё одна славная городская традиция. Несомненно, каток на площади 1905 года будет вновь радовать посетителей следующей зимой", - заявил градоначальник.

Напомним, что каток на Площади был открыт 21 декабря 2024 года и проработал вплоть до 9 марта 2025-го.Только в новогодние праздники его посетило более 40 тыс. человек. Парковку же в центр города планируют вернуть уже утром 23 марта.