Два британских дипломата должны покинуть Россию

Двум британским дипломатам предписано покинуть РФ в двухнедельный срок. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС

Как сообщает РИА Новости, служба безопасности раскрыла двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием", - пишет издание.

Ранее ФСБ России сообщила, что выявила еще двух шпионов, которые "работали" в посольстве. Это угрожало безопасности РФ.

Принято решение лишить обоих аккредитаций, им предписано покинуть Россию в течение двух недель.

7 марта стало известно, что Великобритания не исключает участия своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины.

В офисе премьер-министра заявили, что сделают все возможное для поддержки Киева, но будущие решения пока не обсуждают.