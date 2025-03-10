Приставы прекратили взыскание долгов с Мавроди на 1,6 млрд рублей

Судебные приставы прекратили взыскание с умершего основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Причиной прекращения взыскания стало отсутствие как имущества, так и наследников, готовых принять наследство Мавроди.

Основатель "МММ" оставил долгов на 1,607 миллиарда рублей. С 2007 по 2017 год в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов. Взыскания относились к неуплаченным государственным пошлинам и обязательствам перед отдельными гражданами и юридическими лицами.

Напомним, Мавроди умер в конце марта 2018 года на 63-м году жизни. Его госпитализировали с автобусной остановки в Москве, позже он скончался в больнице.

Позже СМИ сообщили о том, что обманутые вкладчики проектов скончавшегося основателя финансовой пирамиды до последнего пытались взыскать с него более миллиарда рублей долгов.

Напомним, в перестройку Сергей Мавроди создал глобальную финансовую пирамиду "МММ", а после выхода из тюрьмы несколько раз пытался ее реинкарнировать.