В Тобольске начались масштабные работы по сохранению "Земляного вала и рва, построенных в 1699 году"

В Тобольске начались масштабные работы по сохранению "Земляного вала и рва, построенных в 1699 году", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Объект культурного наследия расположен на улице Красноармейской. Мероприятия по сохранению исторического памятника проводятся в рамках программы "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией города Тобольска при поддержке компании СИБУР.

"Эти укрепления — не просто историческая достопримечательность, это зримое свидетельство мощи и стратегической важности Тобольска в эпоху освоения Сибири. Время правления Петра I — время великих преобразований и укрепления границ государства. Именно тогда, по указу царя, возводились эти земляные укрепления, чтобы защитить Тобольск — тогдашнюю столицу Сибирской губернии — от набегов кочевников и возможных военных угроз. Вал и ров стали частью мощной оборонительной системы, демонстрируя силу и решимость русского государства на восточных рубежах", - заявил глава города Тобольска Петр Вагин.

В 2025 году планируется демонтаж/монтаж теплотрассы, ремонт и обновление деревянных лестниц, включая ремонт бетонных конструкций, устройство пешеходных дорожек, тына и деревянного обрамления, проведение электроснабжения и освещения для комфортного пребывания тоболяков и гостей города, комплексное благоустройство территории.