10 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские матери, родившие первого ребенка до 23 лет, получат 50 тысяч рублей

Законодательное собрание Свердловской области приступило к рассмотрению законопроекта о поддержке молодых матерей.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, в областной закон "О защите прав ребенка" планируется внести изменения. Его предлагается дополнить положением о том, что женщинам, родившим первого ребенка до 23 лет включительно, устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – предоставление средств на приобретение для ребенка товаров первой необходимости в размере 50 тысяч рублей.

"Такая социальная выплата будет предоставляться при условии, что женщина – гражданка Российской Федерации и постоянно проживает в Свердловской области. Второе условие получения этой меры соцподдержки – ребенок рожден с 1 января 2025 года", - пояснила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

По ее словам, законопроект предполагает еще ряд мер социальной поддержки молодых родителей. Так, семьи с детьми, в которых оба супруга обучаются в профессиональных образовательных организациях и в вузах на очной форме обучения, смогут получить компенсацию расходов за найм жилья во время учебы в размере фактически понесенных расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Такая выплата будет предоставляться при условии, что хотя бы один из детей в семье рожден с 1 января 2025 года.

Еще одна мера соцподдержки, предусмотренная в законопроекте, также касается свердловчанок, родивших ребенка, будучи в возрасте до 23 лет включительно. Речь идет о возможности получить денежную выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилого помещения, включая ипотечный кредит. Максимальный размер такой выплаты составит 500 тысяч рублей. Такая мера соцподдержки будет предоставляться при условии, что ребенок рожден с 1 января 2025 года, кредитный договор для приобретения (или строительства) жилья на территории Свердловской области заключен женщиной или ее супругом до достижения женщиной 29 лет включительно.

По словам Людмилы Бабушкиной, инициативы, нашедшие отражение в проекте закона, соответствуют целям нового нацпроекта "Семья", разработанного по поручению Владимира Путина.

Теги: матери, ребенок, поддержка


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