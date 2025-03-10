Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в городе Чехов в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал главка следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

По их данным, при ликвидации пожара нашли тела четырех человек, двое из которых — мужчины 1987 и 1992 годов рождения. Личности двух других погибших устанавливаются.

"Следственным отделом по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

После взрыва в агрокомплексе разгорелся мощный пожар. ЧП произошло у деревни Высоково в Московской области. Вероятной причиной взрыва называют воспламенение газа. По данным МЧС, площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 22 спасателя, сообщает МЧС Московской области.

По словам очевидцев, в агрокомплексе "рванул газ". Зарево от пламени было видно за несколько километров.