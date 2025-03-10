В Киеве в два раза поднимают квартплату

С 1 марта в Киеве практически в два раза повысили тариф на обслуживание домов и придомовой территории. Если прежде за квадратный метр платили в среднем около 7 гривен, то теперь будет около 13 (рост с 15 до 28 рублей), местами повышение более двух раз. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как пишет украинское издание "Страна", в городе недавно провели конкурсы на обслуживания многоэтажек, который выиграли существующие управляющие компании или ЖЭКи. И они, как победители, решили поднять тариф. При этом к конкурсу не допустили несколько частных управляющих компаний, которые предлагали гораздо более низкий тариф.

Бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что направил обращение в разные инстанции и будет требовать отменить итоги "конкурсов".

"В коротком посте не смогу полноценно пояснить, в какой глубокий "жилищный тупик" завели нас всех никчемные реформаторы вместе с авантюристами из правительства в ходе "жилищной реформы", и как умело этой ситуацией пользуются некоторые местные манипуляторы", - написал он.