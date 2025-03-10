В Верхней Пышме частный детсад заплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка

В Верхней Пышме суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу мальчика, получившего травму в частном детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в апреле 2024 года: мать привела 2-летнего ребенка в частный детсад "Непоседы" к няне на дневное пребывание. После обеда женщине пришло сообщение от няни, что сын постоянно плачет и его нужно забрать домой. Прибыв за мальчиком, она забрала уже одетого в комбинезон ребенка, и они направились домой, при этом тот постоянно плакал.

Дома, после дневного сна, женщина обнаружила, что правая рука сына висит в неестественном положении и начинает опухать. Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга. Выяснилось, что у него закрытый перелом правой плечевой кости со смещением.

Прокуратура подала иск в суд о компенсации морального вреда. Верхнепышминский городской суд взыскал с организатора частного детского сада в пользу ребенка 300 тысяч рублей.